ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
※購入意思のないお気に入りやめてください。バッグ訪問看護バッグ訪問介護バッグ肩掛けにも、ななめ掛けにもできる2Wayタイプ【ポイント】ぱかっと広口だからしっかり見えて、取り出しストレスフリー。肩掛けとななめ掛けの両方で使用できる2Wayタイプ。内側には仕分けにうれしい内ポケット付。【仕様】素材/本体:ポリエステル(撥水加工・裏PVC加工)、裏地:ポリエステルサイズ(cm/約)/バック本体の大きさ:H37×W55×D14、開いた際の入り口部分:W45×D17重量/約900gポケット/外側:6つ(ファスナー付)、内側:4つ(ボトルホルダーあり)撥水加工/2way/ショルダーベルト付旅行バッグ、ドール球体関節人形用バッグ、撮影機材入れetc.としてもどうですか？未使用コメント前、購入前にプロフ必読#黎の出品
http://narcologia.ru/goods/recommended720390.html
http://narcologia.ru/goods/Addict604218.html
http://narcologia.ru/goods/organization279962.html
http://narcologia.ru/goods/recommended720390.html
http://narcologia.ru/goods/Addict604218.html
http://narcologia.ru/goods/organization279962.html
キャンバストートバッグ(すべてのバッグ)｜スナイデルホーム｜SNIDEL ...
キルティングスクエアミニバッグ
キルティングスクエアミニバッグ
シンプルデザイントートバッグ
ワイドショルダーパッドロックハンドバッグ(ハンドバッグ)｜バッグ ...
スクエアショルダーバッグ[as3214] | レディースファッション通販の ...
RAS33－04 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
【CLEL】Smooth Leather Square Shoulder Bag / スムースレザースクエアショルダーバッグ ネックポーチ
DEAN & DELUCA ビッグトートバッグ ナチュラル
Edit Sheen ワンサイドベルトハンドルハンドバッグ | 人気レディース ...
ハニーズ公式通販】軽量両あおりハンドバッグ: バッグ－Honeys Online ...
DEAN & DELUCA ランチバッグ チャコールグレー
ボストンミニショルダーバッグ