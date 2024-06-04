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MICHAEL KORS 2WAY ハンドバック　ショルダーバック　ホワイト
商品番号 L16882426855
商品名

MICHAEL KORS 2WAY ハンドバック　ショルダーバック　ホワイト
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇MICHAELKORS○ハンドバック　ショルダーバック　2WAY金具　　ゴールド○サイズタテ25cmヨコ33cmマチ13cmショルダー115㎝　　ハンドル39cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態　目立った傷　汚れはございません。○カラー　ホワイト○素材　合皮○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome626343.html
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