【最終値下げ】正規品 ビンテージ 超美品coach ミニショルダーバッグ

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正規品coachのミニショルダーバッグです。百貨店にて購入しました。今はもう出回っていない貴重なアイテムです。見た目はコンパクトですが、お財布や小物もしっかり入ります。ほとんど使用しておらず中も外も非常に綺麗な状態です。カラー ブラックサイズ 22×10マチ5詳細 保管していた時に付いたと思われる、 紐部分の緩みがあります。 ご使用いただく分には 問題ないかと思いますが 写真にてご確認ください。 とても綺麗で可愛いバッグなので気に入ってくださる方がいれば是非使っていただきたいです。コーチ オールドコーチ トートバッグ ミニポーチ シグネチャー ショルダー 肩がけ ミニバッグ 黒 小 結婚式 参列