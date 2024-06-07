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【最終値下げ】正規品 ビンテージ 超美品coach ミニショルダーバッグ
商品番号 Q29711375197
商品名

【最終値下げ】正規品 ビンテージ 超美品coach ミニショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品coachのミニショルダーバッグです。百貨店にて購入しました。今はもう出回っていない貴重なアイテムです。見た目はコンパクトですが、お財布や小物もしっかり入ります。ほとんど使用しておらず中も外も非常に綺麗な状態です。カラー　ブラックサイズ　22×10マチ5詳細　　　　　　保管していた時に付いたと思われる、　　　　紐部分の緩みがあります。　　　　ご使用いただく分には　　　　問題ないかと思いますが　　　　写真にてご確認ください。　とても綺麗で可愛いバッグなので気に入ってくださる方がいれば是非使っていただきたいです。コーチ　オールドコーチ　トートバッグ　ミニポーチ　シグネチャー　ショルダー　肩がけ　ミニバッグ　黒　小　結婚式　参列
http://narcologia.ru/goods/parenthesis544644.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion638778.html
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