【美品レア】PRADA プラダ　二つ折り財布　ミニウォレット　ナイロン　人気

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■ブランドPRADAプラダ 折り財布 二つ折り コインケースカードケース 札入れ ミニウォレット カードポケットナイロン 三角プレート アイコン メタルロゴ ミラノ人気 希少 レア イタリア製 ■シリアルナンバーM738■付属品ギャランティーカード■サイズ縦：11㎝横：9㎝厚さ：2㎝■色(カラー)黒 ブラック■状態全体的にとても綺麗な状態です。ロゴプレート、コインケース共に使用感の少ないお品ですのでまだまだ長くお使い頂けます。■購入元正規プラダ札幌店贈答品でいただきましたが、使う機会が無くクローゼットで今まで大切に保管していました。今は無い貴重なモデルとなっております。この機会に是非とも！財布形/開け口···二つ折り