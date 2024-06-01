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【美品レア】PRADA プラダ　二つ折り財布　ミニウォレット　ナイロン　人気
商品番号 D43132459366
商品名

【美品レア】PRADA プラダ　二つ折り財布　ミニウォレット　ナイロン　人気
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドPRADAプラダ　折り財布　二つ折り　コインケースカードケース　札入れ　ミニウォレット　カードポケットナイロン　三角プレート　アイコン　メタルロゴ　ミラノ人気　希少　レア　イタリア製　■シリアルナンバーM738■付属品ギャランティーカード■サイズ縦：11㎝横：9㎝厚さ：2㎝■色(カラー)黒　ブラック■状態全体的にとても綺麗な状態です。ロゴプレート、コインケース共に使用感の少ないお品ですのでまだまだ長くお使い頂けます。■購入元正規プラダ札幌店贈答品でいただきましたが、使う機会が無くクローゼットで今まで大切に保管していました。今は無い貴重なモデルとなっております。この機会に是非とも！財布形/開け口···二つ折り
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