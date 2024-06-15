vasic apero mini

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商品詳細
2、3回使用しただけですので、新品に近い状態です☺︎私には少し大きすぎたため、手放すことにしました！こちらのバックは一度値下げしているため、最終値下げは35,000円とさせていただきます。よろしくお願いいたします!カラー···ブラウン種類···ハンドバッグ#vasic#apero#ブラウンバック
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APERO MINI,ブラック – VASIC ヴァジック日本公式サイト
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