vasic apero mini

2、3回使用しただけですので、新品に近い状態です☺︎私には少し大きすぎたため、手放すことにしました！こちらのバックは一度値下げしているため、最終値下げは35,000円とさせていただきます。よろしくお願いいたします!カラー···ブラウン種類···ハンドバッグ#vasic#apero#ブラウンバック



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