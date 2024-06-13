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42 ミントグリーン美品 大きいサイズ ローズティアラ 総レース フリルブラウス
商品番号 O61151645172
商品名

42 ミントグリーン美品 大きいサイズ ローズティアラ 総レース フリルブラウス
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズローズティアラ総レースフリルブラウスRoseTiara（ローズティアラ）ミントグリーン42身幅：約59着丈：約60数回着用　洗濯保管しておりました。神経質な方はご遠慮ください。#ローズティアラ#エムズグレイシー#トゥービーシック#ZARA#ユニクロu#コカ#ユニクロ#UNIQLO#しまむら#coca#コカ#プラステ#アメリカンホリック#gu#ジーユー#ローズティアラ#クロッシー#無印#レース#フリル#演奏会#発表会色···グリーン
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