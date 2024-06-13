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【未使用】MSGM ロゴTシャツ　人気カラーネイビー・グリーン size S
商品番号 S74704152315
商品名

【未使用】MSGM ロゴTシャツ　人気カラーネイビー・グリーン size S
ブランド名 エムエスジイエム
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら、MSGMロゴTシャツ　人気カラーネイビー・グリーンになりま【未使用】MSGMロゴTシャツ　人気カラーネイビー・グリーンsizeSす。【ブランド】MSGM【季別】2241MDM1412022SPRING/SUMMER【定価】¥18700円　【カラー】ネイビー・グリーン【サイズ】Sユニセックス【サイズ詳細】S着丈➡︎58cm身幅➡︎46.5cm袖丈➡︎18.5cm※実測値の為、多少の誤差がございます。あらかじめご了承下さい。【素材】本体　綿100％イタリア製※お持ちの端末や見る環境により、色味など多少異なる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。【状態】購入してから着る機会がないので出品致します。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper751309.html
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