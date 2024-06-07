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Fitmore ブラウス　ハーフスリーブパワショルペプラムブラウス
商品番号 A69039873540
商品名

Fitmore ブラウス　ハーフスリーブパワショルペプラムブラウス
ブランド名 フィットモア
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハーフスリーブパワショルペプラムブラウスホワイト春に大人気で即完売したパワショルぺブラウスが夏verで再登場。立体的なペプラムシルエットと袖のボリュームが魅力的。ショルダー部分にギャザーを寄せたパワショルが大人キュートな印象に。高めのウエスト位置からふんわりと広がるペプラムシルエットにこだわりました。ウエスト位置を高めにし、絞ったシルエットなので着ぶくれせず、スタイルアップして見えます。未使用ですが開封はしていますタグはついています折りたたんで発送しますのでシワがつく可能性があります#ブラウス#fitmore#フィットモア
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