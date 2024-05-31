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AMACA 総レース カットソー ブラウス
商品番号 J52220165648
商品名

AMACA 総レース カットソー ブラウス
ブランド名 アマカ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMACAアマカ総レースカットソー(裏地あり)40サイズ(Lサイズ)40サイズですが小さめに感じます。M～L程度採寸サイズをご参照ください。綿80％ナイロン20％2度の着用クリーニング済み身幅：42cm肩幅：40cm着丈：49cm袖丈：18cm多少の誤差はお許しください。状態についての詳細は画像にてご確認ください。お安く出品しておりますので現状をご納得いただける方のみお願いします。アマカなど色々出品しております⬇#EeveeJapanレディースファッション#EeveeJapanアマカカラー...ブルー
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