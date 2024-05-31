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Ameri Vintageグリーンブラウス
商品番号 T98333044551
商品名

Ameri Vintageグリーンブラウス
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···大人可愛い色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖インしても使いやすいクロップド丈です。カラーは1〜２枚目のものが現物に近い色です。3〜４枚目のような黄色っぽいグリーンではありません。
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