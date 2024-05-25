FURLA ハンドバック

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商品詳細
こちらで中古美品を購入しました。外観は目立った汚れ等ありません、綺麗だと思います。当方は使用回数5回程度、常に専用の袋に入れてクローゼットに保管しておりました。内側は少々汚れあり、です。内側にはファスナー付きポケット一つ、その他ポケット二つあります。※プロフィール必ずご確認ください
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