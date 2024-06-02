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CLOUDY クラウディ　 エコファーバック　ハンドバッグ　もこもこ　イエロー
商品番号 C63807065291
商品名

CLOUDY クラウディ　 エコファーバック　ハンドバッグ　もこもこ　イエロー
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCLOUDYクラウディ　ハンドバッグ　もこもこ　3○サイズタテ　25cmヨコ　30cmマチ　5cm多少の誤差はご了承ください。○カラーイエロー　黄色○状態大きなダメージなどなくまだまだ長くお使いいただけます♪あくまで中古品になりますので神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください\u003e_\u003c画像のご確認宜しくお願い致します。○発送小さく畳んで発送させていただきます。フォローしてくださった方限定でお気持ち程度のお値下げ承っております♪素材···その他カラー···イエロー種類···ハンドバッグ
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