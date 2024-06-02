✨FENDI　フェンディ ハンドバッグ ズッキーノ　ズッカ 横長

○アイテム希少✨FENDIフェンディトートバッグハンドバッグズッキーノズッキーノ柄総柄ロゴFFFF金具ロゴ金具横長通学通勤○サイズタテ：約14cmヨコ：約37cmマチ：約7cm平置き実寸。素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。着画はお断りいたします。○状態気になる箇所をアップしましたのでご確認お願いします！※状態に関しましては色移り、角スレ、インナーの汚れなどございますが、主観の部分もございますので、写真でよくご確認し、何かあればコメントにてお願いします。分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。○カラーベージュブラックベルト 紺○付属品無し※画像にあるものが全てです。○素材キャンバスレザー革○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送い素材...牛革(本革),ナイロン,コットン(キャンバス/帆布)



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