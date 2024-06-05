ジョンストンズ大判ストール

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商品詳細
素材···カシミヤカラー···レッドサイズ…190cm×70cmスコットランド産数年前、都内百貨店で購入し、数回使用しています。目立つ汚れはありませんが、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。
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