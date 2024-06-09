▼商品名FREDPERRY フレッドペリー シャツ▼定価不明▼カラーチェック▼サイズM(UK10・D36・EUR38・USA6)▼キズ・汚れ目立つものはなし▼説明2回ほど着用しましたが着なくなったため出品します。ご質問等ございましたらコメントいただけますと幸いです。#FREDPERRY#FredPerry#フレッドペリー#シャツ#半袖シャツ#チェック#チェックシャツ#ウィメンズ#レディース#秋服#秋コーデ#2023秋#2023AW#オフィスカジュアル#カジュアル#カジュアルコーデ#メンズライク



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