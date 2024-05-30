スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE

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【2023SS】SLOBEIENA程よくコンパクトなサイズ感が魅力のロゴTEE。シャリっとしたカレッジ風のユーズドライクな素地感がポイント。シンプルで大人でも着やすいロゴデザインに仕上げました。カーディガンやジャケットのインナー使いにもぴったり。ご自宅で洗濯機使用可能に加え、ベーシックなカラー展開で汎用性の高いアイテムです。1枚あると着回しが効き、こなれた雰囲気を楽しめるアイテムです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり(ホワイトのみ)裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラーブルー系サイズフリー着丈(後側)約61cm身幅約49cm✽素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。ご覧頂きありがとうございます。お店で購入し2度ほど使用しました。目立つ傷や汚れは見られませんが、あくまでも中古品です。神経質な方や完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい(..)\"手洗いにてエマール(洗剤)とファーファ(柔軟剤)を使用し、ホームクリーニング済みです。発送の際は折り畳みますので、多少の畳みじわが付くかも知れません。ご理解頂ける方お願い致します★