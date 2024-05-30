- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【2023SS】SLOBEIENA程よくコンパクトなサイズ感が魅力のロゴTEE。シャリっとしたカレッジ風のユーズドライクな素地感がポイント。シンプルで大人でも着やすいロゴデザインに仕上げました。カーディガンやジャケットのインナー使いにもぴったり。ご自宅で洗濯機使用可能に加え、ベーシックなカラー展開で汎用性の高いアイテムです。1枚あると着回しが効き、こなれた雰囲気を楽しめるアイテムです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり(ホワイトのみ)裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラーブルー系サイズフリー着丈(後側)約61cm身幅約49cm✽素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。ご覧頂きありがとうございます。お店で購入し2度ほど使用しました。目立つ傷や汚れは見られませんが、あくまでも中古品です。神経質な方や完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい(..)\"手洗いにてエマール(洗剤)とファーファ(柔軟剤)を使用し、ホームクリーニング済みです。発送の際は折り畳みますので、多少の畳みじわが付くかも知れません。ご理解頂ける方お願い致します★
http://narcologia.ru/goods/choice989385.html
http://narcologia.ru/goods/unusable590774.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney898149.html
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE
追加》CHAMBERYロゴTEE | 417 EDIFICE / SLOBE IENA（フォーワンセブン ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
SLOBE IENA - スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEEの通販 by yuyu0615 ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
SLOBE IENA - スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEEの通販 by yuyu0615 ...
SLOBE IENA（スローブイエナ）の「CHAMBERYロゴTEE（T ...
http://narcologia.ru/goods/choice989385.html
http://narcologia.ru/goods/unusable590774.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney898149.html
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE
追加》CHAMBERYロゴTEE | 417 EDIFICE / SLOBE IENA（フォーワンセブン ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
SLOBE IENA - スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEEの通販 by yuyu0615 ...
CHAMBERYロゴTEE（Tシャツ／カットソー）｜SLOBE IENA（スローブ ...
SLOBE IENA - スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEEの通販 by yuyu0615 ...
SLOBE IENA（スローブイエナ）の「CHAMBERYロゴTEE（T ...