バーバリー カシミヤ　マフラー

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商品詳細
Burberryバーバリーカシミヤマフラーピンクベージュ何年か前に百貨店にて購入し、何度か使用しました。目立つキズ等はありませんが、used商品にご理解いただける方、よろしくお願い致します。約26×約138㎝ フリンジ含まず素材···カシミヤ
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