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美品✨ バレンティノ オルランディ ショルダーバッグ 巾着 タッセル ブラウン
商品番号 W47682802219
商品名

美品✨ バレンティノ オルランディ ショルダーバッグ 巾着 タッセル ブラウン
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#まうんてんBAG↑バッグ随時更新予定ですのでお立ち寄りください【商品説明】●ブランドvalentinoorlandiヴィンテージ　ビンテージ　巾着総柄　ゴールド金具●カラーブラウン　茶●サイズ縦27cm横22cmマチ16cmショルダー紐43-54cm●素材レザー　本革【商品内容、状態】目立つ汚れ、傷などなく美品になっております。【購入元】ブランドリユース店
http://narcologia.ru/goods/stair606800.html
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