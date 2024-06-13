美品✨ バレンティノ オルランディ ショルダーバッグ 巾着 タッセル ブラウン

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商品詳細
#まうんてんBAG↑バッグ随時更新予定ですのでお立ち寄りください【商品説明】●ブランドvalentinoorlandiヴィンテージ ビンテージ 巾着総柄 ゴールド金具●カラーブラウン 茶●サイズ縦27cm横22cmマチ16cmショルダー紐43-54cm●素材レザー 本革【商品内容、状態】目立つ汚れ、傷などなく美品になっております。【購入元】ブランドリユース店
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