ANNA SUI トートバッグ 花形チャームポーチ付き　レザー キルティング

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商品詳細
⭐️フォロワー限定のお値引き企画を開催中❗️プロフィール欄をご覧くださいませ。即購入も大歓迎です。#YOTUBAのレディースバッグ#YOTUBAの商品一覧---------------------------------------------⚫︎ブランドアナスイANNASUI⚫︎アイテムハンドバッグトートバッグレザー本革バタフライ刺繍キルティングロゴプレートゴールド金具肩掛け可能A4可能ローズ型チャーム付き(キーポーチ)かばん バック⚫︎色ブルー系 青系⚫︎サイズ高さ約29cm横幅約32cmマチ約6.5cmハンドル高(バッグ上部より)約23cm⚫︎状態目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。⚫︎入手経路大手ブランドリユース店---------------------------------------------#YOTUBAのレディースバッグ#YOTUBAの商品一覧商品コード0928-81-ああれれ
http://narcologia.ru/goods/moisture201369.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect606470.html
http://narcologia.ru/goods/peroration263215.html
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