マイケルコース クラッチバッグ

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商品詳細
カラー···レッド素材···本革柄・デザイン···無地クラッチバックにもショルダーバックにもなる２ウェイバック。変色や、角スレ、内側の汚れもございません。ケアカード付き。ご不明な点がございましたら、お気軽にお知らせください＾＾
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