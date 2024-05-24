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マイケルコース クラッチバッグ
商品番号 C38027131404
商品名

マイケルコース クラッチバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド素材···本革柄・デザイン···無地クラッチバックにもショルダーバックにもなる２ウェイバック。変色や、角スレ、内側の汚れもございません。ケアカード付き。ご不明な点がございましたら、お気軽にお知らせください＾＾
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