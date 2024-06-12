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green label relaxing ギャザーロングワンピース
商品番号 Y15142060082
商品名

green label relaxing ギャザーロングワンピース
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

●色/ワインレッド●ベルトやリボンと合わせても素敵です。●小物は含まれません。●Mサイズのトルソー使用。●圧縮して防水のみの簡易梱包になります。
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