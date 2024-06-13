新品未使用　佐藤繊維フーガフーガ　コート

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商品詳細
新品未使用 佐藤繊維フーガフーガ コート91300円税込自宅保管品です。母が購入しましたが 丈が長く 私には短く出品させて頂きます。とても高級でお洒落なコートです。肩幅48身幅60着丈101袖丈￼52佐藤繊維 佐藤繊維 FUGAFUGAエムアンドキョウココート39800円よりスタート
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