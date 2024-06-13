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新品未使用　佐藤繊維フーガフーガ　コート
商品番号 D45080036497
商品名

新品未使用　佐藤繊維フーガフーガ　コート
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 12,814 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　佐藤繊維フーガフーガ　コート91300円税込自宅保管品です。母が購入しましたが　丈が長く　私には短く出品させて頂きます。とても高級でお洒落なコートです。肩幅48身幅60着丈101袖丈￼52佐藤繊維　佐藤繊維　FUGAFUGAエムアンドキョウココート39800円よりスタート
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