最終値下げ【限定品】訳あり　coach×セレーナ ゴメス コラボ トレイルバッグ

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●ブランド COACH限定品 コーチ×セレーナゴメス コラボ商品 ハンドバック●カラー ブラック●サイズ・本 体：高さ 約13cm(持ち手含むと約20cm)横幅 約19.5cmマチ約10.5cm●状態引越しの際にショルダーストラップを紛失してしまいましたので、訳ありとさせて頂きます。商品は一度使用しました。やや小さな傷がありますが、美品です。自宅にて保管しておりました。ショルダーにはできませんが、手持ちのみでも使用して頂ける方ご購入下さい。デザインがとても可愛い商品です。中古品という事をご理解頂いたうえでご購入お願い致します。★今購入いただきますとcoach金プレートチャーム（小傷あり）も一緒にお付けいたします！（写真②枚目）チャームを変える事で少し雰囲気が変わります！気になる方はお早めに！即購入OKお気軽にコメント下さい！素材···その他レザー(本革)ブラック結婚式誕生日入学式卒業式記念日ハロウィンクリスマス