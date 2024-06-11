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商品詳細
鮮やかな深緑色の翡翠を主石としてセットした、17号のエレガントなアイテムです。翡翠の美しい色彩と光沢が、このリングの主要な魅力となっています。翡翠は、健康や長寿のシンボルとして、また邪気を払うとされる石でもあります。このリングを身につけることで、持ち主に幸運や良いエネルギーがもたらされることを願います。特別な日や日常の装いに、このリングをアクセントとして加えることで、さらに特別な日となることでしょう。#まるちゃんのリング一覧
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