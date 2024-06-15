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マルニ　ショルダーバッグ　ショルダーウォレット
商品番号 B38345677068
商品名

マルニ　ショルダーバッグ　ショルダーウォレット
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 9,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

配色が気に入って4年前に購入して約半年使用しました。写真でも分かる様に所々薄いシミがありますが比較的綺麗な状態です。箱も袋もあります。サイズ　　横19.5cm×縦10.5cm×マチ3.5cm購入場所　大阪高島屋
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