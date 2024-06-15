マルニ　ショルダーバッグ　ショルダーウォレット

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配色が気に入って4年前に購入して約半年使用しました。写真でも分かる様に所々薄いシミがありますが比較的綺麗な状態です。箱も袋もあります。サイズ 横19.5cm×縦10.5cm×マチ3.5cm購入場所 大阪高島屋