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Theory セオリー ワンピース ストライプ シルク混 キャミワンピ ドレス
商品番号 P93553437034
商品名

Theory セオリー ワンピース ストライプ シルク混 キャミワンピ ドレス
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 3,206 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】TheorySPAGHETTIDAYDRESS●サイズ：タグ表記2身幅36cm着丈104cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿65%絹35%●色：ホワイトグレー●状態：新品タグ付きです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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