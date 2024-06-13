Theory セオリー ワンピース ストライプ シルク混 キャミワンピ ドレス

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商品詳細
【新品未使用】TheorySPAGHETTIDAYDRESS●サイズ：タグ表記2身幅36cm着丈104cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿65%絹35%●色：ホワイトグレー●状態：新品タグ付きです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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