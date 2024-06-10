ヴィヴィアン ネックレス　パール　ハート　ゴールド

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商品詳細
変色もないので非常に綺麗な状態です！！まだまだお使いいただけます(*^^*)♡アクセサリーのみの発送となりますのでご了承くださいませ(*^^*)
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http://narcologia.ru/goods/Taipei273871.html
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