【値下げ可◎】Cartier カードケース

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商品詳細
Doublecardholder,MustdeCartierマストドゥカルティエダブルカードホルダー品番:L3002096新品未使用、箱付きです。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。◇商品特性ボルドーカラーカーフスキンダブルカードホルダー外側：エンボス加工ドゥーブルCロゴ、ゴールドフィニッシュメタルコーナー内側：ブラックカーフスキン、「Cartier」ロゴ、フロントに2フラットカードポケット、バックに2ポケット、センターポケットサイズ：高さ105mmx幅75mmコレクション紹介いつまでも飽きのこないレザーグッズコレクション、“マストドゥカルティエ”。メゾンを象徴する伝説の2Cモチーフが、スムースレザーを引き立てます。
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