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【値下げ可◎】Cartier カードケース
商品番号 I31954715931
商品名

【値下げ可◎】Cartier カードケース
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Doublecardholder,MustdeCartierマストドゥカルティエダブルカードホルダー品番:L3002096新品未使用、箱付きです。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。◇商品特性ボルドーカラーカーフスキンダブルカードホルダー外側：エンボス加工ドゥーブルCロゴ、ゴールドフィニッシュメタルコーナー内側：ブラックカーフスキン、「Cartier」ロゴ、フロントに2フラットカードポケット、バックに2ポケット、センターポケットサイズ：高さ105mmx幅75mmコレクション紹介いつまでも飽きのこないレザーグッズコレクション、“マストドゥカルティエ”。メゾンを象徴する伝説の2Cモチーフが、スムースレザーを引き立てます。
http://narcologia.ru/goods/kindness38605.html
http://narcologia.ru/goods/update415195.html
http://narcologia.ru/goods/financier797960.html
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