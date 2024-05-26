BOTTEGA VENETA カバ イントレチャート トートバッグ

【出品にあたり】⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。【商品入手先】 公安認可の正規ブランド品買取販売店 鑑定済みの確実な正規品(本物)です♪【商品説明】⭐️ブランド名 BOTTEGAVENETA（ボッテガヴェネタ）⭐️サイズ 縦 ：約30cm 横 ：約40cm 奥行き：約22cm ※多少の誤差があると思いますが予めご承知の上ご購入をお願い致します。⭐️色 レッド⭐️状態 多少の使用感はございますが 目立つ傷等なく比較的状態のよいお品物になります！ 角にすれと汚れがございますので写真にてご確認ください！ 詳細は画像にてご確認ください。【商品詳細】 BOTTEGAVENETA（ボッテガヴェネタ）のカバイントレチャートトートバッグです！ イントレチャートのボッテガらしい一品で、 洗練されたデザインと美しい赤色はどんなスタイルにも映えます。 赤色が特徴的なお品物でシンプルなデザインなので、どんなコーディネートにも合わせやすく上品にまとまります！ A4サイズも入る大きさですので、普段使いはもちろん、ビジネスカジュアルにも合わせられます！【付属品】 画像のもので全てになります。【梱包、配送について】 梱包はプチプチに包みダンボール、 または簡易梱包資材に入れての発送になります。 厳重に梱包しますので破損の心配は不要です⭐️⭐️他にもブランド品やおしゃれなアイテムを多数出品していますので是非ご覧ください⭐️⭐︎その他ブランド小物は#ブランドショップLabiから✩フォローで5%値引きさせていただきます！✩まとめて購入で1,000円引きさせていただきます！⭐️その他小物はこちらから↓⭐️#Labiレディストートバッグ#Labiレディスバッグ#Labiトートバッグ#Labiバッグ#Labiボッテガヴェネタ素材...レザー(本革)カラー...レッドトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...無地



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