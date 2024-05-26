【マイケルコース】 ハンドバッグ ショルダーバッグ

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【正規店購入】カラー···ブラック柄・デザイン···無地何度か使用し、自宅保管していました。まだまだ使用できる良品になってます。◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します#マイケルコース#ブラックバッグ#ジェットセットトラベル#マイケルコースバッグ#マイケルコーストートバッグ#マイケルコースショルダーバッグ