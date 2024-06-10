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キャリーケース　Mサイズ　ピンク　TSAロック搭載　ダイヤルロック　8輪
商品番号 E49110646378
商品名

キャリーケース　Mサイズ　ピンク　TSAロック搭載　ダイヤルロック　8輪
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オシャレな柄でスタイリッシュ♪細身のボディが人気です。4つ角コーナーパッド付き360度回転のWキャスターでスムーズかつ静音走行安心のTSAロック搭載多段式ハンドル(3段)ダイヤルロックでカギは必要なし！(鍵穴は空港の職員が使用するものですので、付属のカギはありません)初期設定は「000」です。こちらに合わせ鍵穴の部分をスライドさせるとジップが外れます。番号設定の仕方は付属の説明書をご覧ください。○品番:M505○カラー:ピンク○Mサイズ○本体サイズ・寸法:約H64×W40×D26cm　(車輪込み)※実際に測った寸法を記載しております。○容量：約59L○重量：約3.4kg○素材:成分：ABSキャリーMサイズはこちら→#ramemem+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・ご購入前にプロフィールをご覧くださいヽ(*´∀｀)+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・+・.・沖縄・離島は別途送料がかかりますので、ご購入前に必ずコメントくださいね！光の加減やお使いの端末環境により、写真の色が実物と異なって見える場合がございます。予めご了承くださいませm(__)m
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