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FURLA フルラ☆ニューデイジー ショルダーバッグ メタルロゴ レザー
商品番号 O40110727306
商品名

FURLA フルラ☆ニューデイジー ショルダーバッグ メタルロゴ レザー
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは縦19cm横24cmマチ10cmショルダー120cm内側ジップポケット×1、仕切りカード入れ3枚分あります。マグネットフラップ。【画像9】後ろ上部に2cmほどスレ傷がありますが光に照らしたりしないと分からない程度かと思います。四隅スレもなくキレイな状態です。保存袋は汚れありますがご希望でしたらお付けします^_^東京都公安委員会発行の古物商許可証が必要な鑑定済みのブランドオークションで購入。あり得ませんが万が一真贋に疑問がある場合は、受取評価前にご連絡ください。しっかり対応させて頂きますのでご安心くださいませ^_^他にもたくさん出品しています。#HAWAII☆彡_CLOSETご覧くださいませ^_^素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ
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