CHANEL(シャネル)マトラッセ.ココハンドバッグ

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カラー...ベージュご覧頂きありがとうございます★鑑定済みの正規品です♡♡安心してお求め頂けます♡♡♪︎♪︎*三越CHANEL(シャネル)ショップ購入♪︎♪︎使用回数の少なめな綺麗なバック美品♪︎♪︎*★★綺麗な ラムスキン ベージュ レア希少★数年前に三越CHANELショップにて購入した存在感のある素敵で綺麗な一生物のマトラッセココ.ハンドバッグ数回使用して大切に保管してました未使用に近い綺麗な状態のバックですが使う機会がないので気に入って下さる方にお譲りしたいと思いますよろしくお願い致します♡♡♡♪︎綺麗な空間で大切に保管定期的に風通して管理してました綺麗なマトラッセバック♪︎♪︎*[ブランド]CHANElシャネル[カラー]ベージュ[素材]ラムスキン[金具]ゴールド[シリアルナンバー]7768***[サイズ]幅.31×高さ.27×マチ.14(大きめサイズ)[付属品]シリアルナンバーCHANELショップ紙袋保存袋(コーチツルツル)袋アビステイタリア製ネックレス.ブレスレット.プレゼント[状態]使用感の少なめな非常に綺麗な状態のバック角のスレなしハンドル少々のスレ目立たない程度のスレ背中側目立たない程度の革のくすみ内側綺麗かと非常に状態の良いバックですこの先長くお使いになれます(一生物)お写真を確認のうえご検討よろしくお願い致します。♪︎♪︎*すり替え防止ため返品返金はお受け出来ませんご了承下さい♡♡本物ですので大丈夫ですよ♡♡宜しくお願い致します。☆コメントお待ちしております☆即購入お待ちしております☆♡♡