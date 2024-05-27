【希少/最安値】Sony デジタルカメラ DSC-WX170

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SONYCyber−ShotWXDSC-WX170(B)ブラックヤマダ電機で買ってから2回程度しか使っておりません。傷もほぼない状態です！ケースは専用のSONYのケースに入れております。ストラップ付きです。また16GBのSDカードも付けております！（カメラに内蔵しています）※充電器はないので、USB-MicroBのものをご準備ください。100均のものでも問題なく充電できます。多少の値下げ交渉は受付ておりますので、気軽にコメントください！AVCHDCAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):1SDカード対応種類:SDXCWiFi:WiFiReadycolor:BLACKセンサーサイズ:1/2.3型センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満タッチパネル有バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:AVCHDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:メモリステックPROデュオモニタ有光学ズームクラス別:9.5倍以上動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:1920X1080可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CMOS総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:1551万画素以上顔認識種類:顔・笑顔認識機能#ゆるゆる店#ソニー#SONY#ミラーレス#一眼#一眼レフ#カメラ#デジタルカメラ#デジカメ#ケース#純正#コンパクトカメラ#希少#ヴィンテージ#希少品#人気#人気シリーズ#説明書#SD#SDカード人気モデル/シリーズ...SONYその他αカメラ種類...ミラーレス一眼、一眼レフ、小型カメラ(コンパクトカメラ)付属品...ストラップ、ケース、SDカード、説明書特徴...タッチシャッター