ヤーマン メディリフト 美容　美容器具　綺麗　かわいい　スキンケア　ボディケア

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商品詳細
ヤーマンメディリフト#ヤーマンカラー···ブラックご覧いただきありがとうございます♡未開封でしたが、箱に傷がつきました。すいません、、。値下げします！54000円相当です！！ #とよみの出品一覧◇セット内容・メディリフト×1台（本体、充電用USBケーブル（microUSB）、ACアダプター）・メディリフトゲル×2つ・メディリフト3Dマイクロフィラー（4袋入り）×1箱・メディリフトフェイスリフトマスク×3枚
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http://narcologia.ru/goods/shuttle895225.html
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