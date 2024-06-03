OPUS BEAUTY【脱毛器＋美顔器＋化粧水＋泡洗顔＋炭酸パック】セット

OPUSBEAUTY01化粧水 4,950円OPUSBEAUTY02美顔器 19,800円OPUSBEAUTY03脱毛器 39,600円OPUSBEAUTY泡洗顔料(現在はmoistbubbluwashに名称変更 5,500円)OPUSBEAUTYhadafuwa炭酸パック 3,960円計73,810円のセットです！化粧水、泡洗顔、炭酸パックは新品未使用です。脱毛器は一度短時間使用しました。本体の保護シールは貼ったままの状態です。point.1：熱くないアイスクール機能point.2：4つのセーフティー機能搭載point.3：全身脱毛77回分point.4：業務用脱毛に使用されている THRシステムを採用point.5：男性の太い毛やお子様にも使用できる美顔器は3回程使用しました。年齢を重ねると増えてくるあらゆる悩みに、7つの機能でフェイスラインにアプローチします。1.RF高周波2.EMS3.イオン導入4.LED光エステ5.超音波マッサージ6.イオンクレンジング7.振動マッサージ全て2021年に購入して、自宅で保管していました。目立った傷や汚れはありませんが、自宅保管品ですので写真をご確認の上ご理解いただきご購入お願いいたします。



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