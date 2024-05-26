トヨタ　ハイエース　200系　純正　リーフ♪

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商品詳細
トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース対応車種メーカー···トヨタ29年6月登録のKDH201Vから取り外した純正リーフです。未清掃です。状態は画像にてご確認ください。なお送料が高額になると思いますので引取り可能な方でお願いします（当方大阪府高槻市です）
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit307586.html
http://narcologia.ru/goods/influenza877993.html
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