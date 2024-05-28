トヨタ純正17インチアルミホイール　スタッドレス

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商品詳細
タイヤの種類...スタッドレスタイヤリム径...17インチホイールの穴数...5穴タイヤ本数...4本トヨタ純正の17インチアルミホイールです。画像のようにコスリ傷などあります。スタッドレスタイヤは使用できないことはないと思いますが年式が古いのと画像のとおり片減りしているタイヤもありますのでオマケ程度とお考えください。発送は一本ずつダンボールで挟んで梱包しての４個口の予定です。着払いとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。直接引き取りも場所によっては対応します。
http://narcologia.ru/goods/injure574067.html
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