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デイズルークスB21A用 純正ショックアブソーバー前後セット走行3万キロ
商品番号 S50608805888
商品名

デイズルークスB21A用 純正ショックアブソーバー前後セット走行3万キロ
ブランド名 三菱
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···日産、三菱日産デイズルークスB21A純正サスペンション1台分セット純正到着での走行距離は、約3万キロです。フロントストラットリアショックアブソーバースプリング左右写真の分が全てですので必ず確認をお願い致します。不足部品はご自身で入手お願い致します。ノンクレームノンリターンでお願い致します。発送はクロネコヤマト営業所に持ち込み予定です。
http://narcologia.ru/goods/providence984294.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei865171.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce845855.html

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