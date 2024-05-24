用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···日産、三菱日産デイズルークスB21A純正サスペンション1台分セット純正到着での走行距離は、約3万キロです。フロントストラットリアショックアブソーバースプリング左右写真の分が全てですので必ず確認をお願い致します。不足部品はご自身で入手お願い致します。ノンクレームノンリターンでお願い致します。発送はクロネコヤマト営業所に持ち込み予定です。



デイズルークスB21A用 純正ショックアブソーバー前後セット走行3万キロ ...



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