BABYFACE エンジンスライダー

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商品詳細
対応車種メーカー···ホンダグロムJC92BABYFACEのエンジンスライダーになります。一度装着しましたがイメージ違った為、取り外して保管しておりました。一度装着しておりますので、「やや傷や汚れあり」としておりますが、目立った傷等は特に無くキレイな方だと思います。取り付け説明書、パーツは全て揃っています。#エンジンスライダー#フレームスライダー#ベビーフェイス#グロム
http://narcologia.ru/goods/seamless391629.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy626653.html
http://narcologia.ru/goods/organization914862.html
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