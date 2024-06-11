ドテラ　柑橘系　7本おまとめSALE

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商品詳細
ドテラ ベルガモット 15mlタンジェリン15mlレモン 15mlオレンジ 15mlクレメンタイン 15mlグレープフルーツ 15mlレモングラス 15ml未開封、新品です♪期限2027以降他未開封品の追加200円引き香りのお試しに一緒に気になるオイルいかがですか？1ml瓶、2ml瓶ご用意してます1ml瓶、2ml瓶のみの販売いたしませんm(__)m1mlあたり)約20滴ローマンカモミール1500コンソール ローズタッチ1200ピースディープブルージャスミンタッチ1000フランキンセンス800フォーギブチアーアーボビテヘリクサリムタッチピンクペッパー800ジュニパーベリークラリセージ500アダプティブハーベストスパイスシトラスブルームウィンドエレベーションイランイランゼンジェストゼラニウムセレニティーピースタッチ 400ベルガモットパチョリバジルグリーンマンダリンマグノリアタッチオンガードスペアミントスマートサシーウィンターグリーンタンジェリン300ペパーミントアダプティブタッチシラントロサイプレスピューリファイイージーエアオレガノバランスユーカリプタスグレープフルーツライムフェンネルレモングラス200レモンオレンジ
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