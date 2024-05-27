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★美品★SSwany Mini ブルー自走式車椅子
商品番号 E83312880956
商品名

★美品★SSwany Mini ブルー自走式車椅子
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2ヶ月程前に新宿京王デパートにて購入しました。使用回数は2回程。余り握力が無く電動車椅子申請中の為、ほぼ未使用状態で出品する事にしました。購入は自費購入になります。色はブルーです。また別でAmazonで車椅子が持ち運べるバッグをお付けします。使用して頂ける方にお譲り致します。送料込み、手数料があります為お値下げギリギリです。最終お値下げ宜しくお願い致します。#SwanyMini#自走式車椅子#スワニー
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