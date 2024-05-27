74】Battre Sang produced by Yoshiki　香水

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紅の香水だーーッ！X JAPANのYOSHIKIが“エクスタシーへと導く”官能的な ...



YOSHIKI、23年ぶりの新作香水は紅に染まった「Battre Sang」 | SPICE ...



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YOSHIKI プロデュースした香水「Battre Sang」自ら購入！ 綾小路翔と ...

\"\"フォロー割がありますので、プロフをご覧になってください\"\"-------------------------------●商品名274】BattreSangproducedbyYoshikiEDP50ml香水バトゥサンプロデュースドバイヨシキXJAPANサファイアブループレミアム版 チョーカー付き●サイズ50ml●状態中古品ですが、残量9割程とまだまだ使用できるお品です。目立った傷や汚れは無く、これからも十分にお使いいただけます。●購入元大手ブランドリユース店にて真贋済みの正規品です。日本流通自主管理協会加盟店（AACD）------------------------------【送料について】当店の商品は全て送料無料となります。表示されている商品価格以上の金額をお支払いいただくことはありません。【発送方法について】匿名配送のらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。名前や住所、電話番号などの個人情報が当店に伝わることはありませんのでご安心ください。【検品について】商品一点一点を丁寧に検品しております。傷や汚れがある場合は商品説明や写真にてお知らせ致します。【返品について】商品説明にない傷や汚れがあった際には、返品対応させていただきます。その際には必ず評価前に取引メッセージにてご連絡ください。【梱包について】配送途中で商品が水に濡れてしまうことがないよう、必ず商品は撥水シートなどに入れてから梱包致します。