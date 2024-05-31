レア品ミスディオールブルーミングブーケ オードゥトワレ100ミリ

ミスディオールブルーミングブーケ●オードゥトワレ100ミリなので、かなりたっぷりあります。当方もなかなか減りません^^●現価格100ミリ2万円ほどどんどん値上がってますね。クリスマス限定BOX新品未使用です。限定BOX、スターオーナメント付きで可愛いです。クリスマス時に毎年飾ったり可愛いです。少し土台が外れ掛け接着剤が弱くなっているので、価格下げます(気になるようでしたら接着剤でつけて下さい)この香りが好きで使用しており可愛いパッケージと限定に惹かれて買いましたが、原使用分があり使用していないのでお譲りします。●購入定価17,600円●正規店、日本にて購入していますのでご安心ください。ボトルタイプ···フルボトル容量···100ml〜199ml



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