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【お値下げしました】薬用歯みがき　薬用ポリリンジェルEX-W　3本＋1本セット
商品番号 C36994589295
商品名

【お値下げしました】薬用歯みがき　薬用ポリリンジェルEX-W　3本＋1本セット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封のお品です。60g：3本10g：1本譲り受けたお品のため、購入日は不明です。譲り受けてから半年程経過しておりますので、少なくとも半年は保管されているとお考えください。発送はらくらくメルカリ便の匿名配送となっております。よろしくお願いいたします。#ポリリンジェル
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