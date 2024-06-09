MARKS\u0026WEB ウッドアロマディフューザー

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MARKS＆WEBのウッドアロマディフューザーです。以下HPより：空気圧縮式のアロマディフューザー(芳香拡散器)。空気の圧力で天然精油を微粒子にし、室内に拡散させるので、精油本来の香りを楽しむことができます。2時間の運転後、自動停止するので消し忘れの心配がなく、就寝前のご使用にも便利。香り立ちの好みやお部屋の大きさによって、噴霧量を調節してください。チーク材を使用した台座には、ブランドロゴを刻印しました。落ち着いたブラウンでお部屋になじみやすいデザインです。＜使用可能精油＞天然精油100%●動作不良や故障の原因となりますので、香水や合成香料を含むアロマオイルはご使用にならないでください。＜最大拡散範囲＞約35畳●ご使用の精油の種類や環境により異なります。新品未使用ですが個人保管品です。説明書や専用の箱はありません。#marksandwebs#マークスアンドウェブ#アロマディフューザー