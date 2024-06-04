インタージェット　トライウォーカーR 三輪歩行車　シルバーカーTR-62R-BK

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⚠️プロフィールと説明文を最後までお読みくださいませ⚠️◆◆日時指定のご相談は必ずご購入前にお願い致します◆◆北海道、沖縄、離島への配送はできませんLienroomへようこそ♪ご覧いただきましてありがとうございます＊インタージェット トライウォーカーR三輪歩行車 TR-62R-BK シルバーカー 歩行器 歩行補助取扱説明書付属定価：￥34,650自立歩行が困難な方の歩行を支援する為の歩行車です。身長・体格に応じてハンドルの高さ調節ができます。容量14リットルの大型バッグは取り外し可能。5kgまで荷物を入れられます。介助者の持ち運びやすさを考慮した標準型の車椅子です。自立型左右折りたたみ式■状態■目立つ汚れ、サビ等もなく美品と思われます。エア漏れ、ブレーキに不具合等ございません。※素人の検品ですので見落とし等あるかもしれませんがあくまでも中古品でありますことご理解くださる方のご購入をお願い致します。※画像をご確認ください。※出品前に高圧洗浄機で洗浄を行っております。FM1983■メーカー：（株）インタージェット■型名：トライウォーカーR（TR-62R）■本体サイズ：全幅62×全長61×全高78～90.5cm■重量：6.7kg■車輪（径）：20cm■耐荷重：100kg■付属品：バッグ、杖ストラップ、取扱説明書■材質：本体フレーム/スチール ハンドルグリップ/ポリ塩化ビニル（PVC） ブレーキレバー/ナイロ（PA） 車輪/タイヤ ポリウレタン ホイール ポリプロピレン バッグ/ポリエステル ※神経質な方はご購入をお控えください。※北海道・沖縄・離島への配送はできません。