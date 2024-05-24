ディオール ソヴァージュ オードトワレ EDT 未使用 100ml 香水#2

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\"ご覧いただきありがとうございます。ChristianDior(クリスチャンディオール)ソヴァージュオードパルファムEDT商品状態内容量：100ml購入時期：2023年8月新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。フレッシュでエレガンスを感じさせながらも野生的で本能に響く香り。ディオールフレグランスクリエイター、フランソワ・ドゥマシーが創りあげた、荒しさと気高さが遭遇する新メンズフレグランスです。厳しく選び抜かれた最高級の香料が奏でる香り。カラブリアンベルガモットのジューシーでフレッシュな、輝くようなトップノートがはじけます。貴重なアンバーグリスの芳香を再現するアンブロクサンは、力強いウッディーノートをそこはかとなく漂わせます。ソヴァージュは、果てしない大地にインスパイアされて生みだされました。オゾンブルーの空が、ごつごつとした大地の上に広がり、渇いた太陽が白く熱く照りつけるのです。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。無言購入、即購入OKです。\"他にたくさん素敵な商品を出品してます、是非ご覧になってください。