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PM アクティヴァイズ フィットライン　4缶セット
商品番号 F19089801481
商品名

PM アクティヴァイズ フィットライン　4缶セット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 8,555 円
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商品詳細

PMアクティヴァイズフィットライン　4缶セット原産国：ドイツアクティヴァイズオキシプラス数量：4缶内容量：175g/缶賞味期限:2024.01アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。お値下げ不可即購入OK
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