PM アクティヴァイズ フィットライン　4缶セット

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商品詳細
PMアクティヴァイズフィットライン 4缶セット原産国：ドイツアクティヴァイズオキシプラス数量：4缶内容量：175g/缶賞味期限:2024.01アクティヴァイズオキシプラス◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。お値下げ不可即購入OK
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