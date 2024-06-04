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ジェラートピケ ベビー ベア ハート ニット ポンチョ
商品番号 O54857461448
商品名

ジェラートピケ ベビー ベア ハート ニット ポンチョ
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用タグ付き】です。ホリデーベアとハートをあしらったもこもこBABYポンチョです。出産祝いで頂いたのですがサイズアウトした為出品します●サイズ　70〜80●素材　　ポリエステル　94%ナイロン　　　6%
http://narcologia.ru/goods/sepulchral241232.html
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